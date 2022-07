"Pippo Franco è in gravi condizioni". La voce: cosa è successo la notte scorsa (Di martedì 12 luglio 2022) Pippo Franco è in gravi condizioni. Il celebre attore e comico che ha fatto la storia del Bagaglino sarebbe ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto riporta Fanpage.it, le condizioni di Pippo Franco sarebbero gravi. La situazione, secondo quanto riferito dall'esperto di gossip, Alessandro Rosica, sarebbe seria. Il conduttore avrebbe accusato un malore nella notte. Subito trasportato in ospedale, è stato preso in carico dai medici del pronto soccorso. Dopo alcuni accertamenti la diagnosi: si tratterebbe di un ictus. Adesso si attendono aggirnamenti sulle sue condizioni di salute. Pippo Franco, oltre ad essere uno degli attori più famosi del cinema ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022)è in. Il celebre attore e comico che ha fatto la storia del Bagaglino sarebbe ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto riporta Fanpage.it, ledisarebbero. La situazione, secondo quanto riferito dall'esperto di gossip, Alessandro Rosica, sarebbe seria. Il conduttore avrebbe accusato un malore nella. Subito trasportato in ospedale, è stato preso in carico dai medici del pronto soccorso. Dopo alcuni accertamenti la diagnosi: si tratterebbe di un ictus. Adesso si attendono aggirnamenti sulle suedi salute., oltre ad essere uno degli attori più famosi del cinema ...

