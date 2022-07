Negli Stati Uniti potrebbe non servire più la ricetta per la pillola anticoncezionale (Di martedì 12 luglio 2022) Per la prima volta nel paese, un'azienda farmaceutica ha chiesto alla Fda di approvarla come farmaco da banco, senza quindi l'obbligo della prescrizione medica Leggi su wired (Di martedì 12 luglio 2022) Per la prima volta nel paese, un'azienda farmaceutica ha chiesto alla Fda di approvarla come farmaco da banco, senza quindi l'obbligo della prescrizione medica

Pubblicità

Tg3web : Dopo il Canada, anche gli Stati Uniti fanno i conti l'orrore degli abusi subiti dai nativi americani negli istituti… - Agenzia_Ansa : 'Le armi sono la prima causa di morte dei bambini negli Usa'. Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, in un… - Agenzia_Ansa : 'La decisione della Corte Suprema è stata terribile e totalmente sbagliata'. Lo ha ribadito il presidente americano… - Marlin_doc : Oltre alle restrizioni imposte dall'Agenda Verde, dal 2021 anche quasi 100 impianti di produzione alimentare negli… - ItaliaStartUp_ : Negli Stati Uniti potrebbe non servire più la ricetta per la pillola anticoncezionale -