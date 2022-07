Lavoro: con Game2Value anche un videogioco aiuta a trovare occupazione (Di martedì 12 luglio 2022) Milano, 11 lug. (Labitalia) - Si chiama Game2Value la nuova piattaforma digitale che permette di ottimizzare i processi di selezione e valorizzazione del personale nelle aziende. Uno strumento di assessment, formazione e crescita unico, che utilizza un approccio totalmente innovativo unendo adventure game e psicometria al fine di scegliere, formare e sviluppare il potenziale di ogni persona. Attraverso videogiochi immersivi, la piattaforma consente di osservare e analizzare in maniera diretta come le persone interagiscono e applicano le proprie abilità all'interno di un contesto simulato – le cui variabili sono definite e uguali per tutti – riproducendo situazioni e problematiche analoghe a quelle che si affrontano in un ambiente lavorativo. Game2Value è uno strumento flessibile: durante la sessione di gioco l'algoritmo analizza migliaia di dati e li ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Milano, 11 lug. (Labitalia) - Si chiamala nuova piattaforma digitale che permette di ottimizzare i processi di selezione e valorizzazione del personale nelle aziende. Uno strumento di assessment, formazione e crescita unico, che utilizza un approccio totalmente innovativo unendo adventure game e psicometria al fine di scegliere, formare e sviluppare il potenziale di ogni persona. Attraverso videogiochi immersivi, la piattaforma consente di osservare e analizzare in maniera diretta come le persone interagiscono e applicano le proprie abilità all'interno di un contesto simulato – le cui variabili sono definite e uguali per tutti – riproducendo situazioni e problematiche analoghe a quelle che si affrontano in un ambiente lavorativo.è uno strumento flessibile: durante la sessione di gioco l'algoritmo analizza migliaia di dati e li ...

Pubblicità

carlosibilia : I problemi urgenti del Paese sono i salari bassi e la precarizzazione del lavoro: oggi 4,3 milioni di lavoratori gu… - _Nico_Piro_ : La sua voce alta e coraggiosa oggi manca più che mai in un Paese preda del #PUB e delle liste di proscrizione ma… - TgLa7 : ??Il presidente del Consiglio #Draghi è salito al @Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica… - pdnetwork : RT @AnnaAscani: Formazione ad alto livello, opportunità di lavoro, crescita. Il @pdnetwork, con @SerseSoverini in testa, ha fortemente volu… - 1926_cri : RT @CiccCap: Ostigard ha voluto fortemente il Napoli, mai valutate altre destinazioni. L’accordo con gli azzurri è stato raggiunto praticam… -