La Talpa 2023 | Maria De Filippi vuole Gemma Galgani | l' indiscrezione

(Di martedì 12 luglio 2022) Come sappiamo da qualche tempo, il programma Latornerà in televisione nel corso della stagione 2022/. Mediaset ha pensato bene di affidare la produzione alla Fascino di proprietà diDe. Secondo un'dell'ultima ora, la Queen Mary starebbe pensando di arruolare. LaDeDe, nel corso della stagione televisiva 2022/, avrà il suo bel da fare. Oltre a portare in tv le sue storiche trasmissioni, ovvero Uomini e Donne, C'è posta per te, Amici e Tu si que vales, dovrà occuparsi anche de La ...

LiberoMagazine_ : Secondo le prime indiscrezioni, #WandaNara sarebbe la prima opinionista della nuova edizione de #LaTalpa, in arrivo… - TV_Italiana : Silvio Berlusconi farebbe di tutto per avere Icardi nel suo #Monza... anche mettere Wanda Nara a #LaTalpa. Il rum… -

Il piano Averla a Lanel! D'altronde a produrre il reality show, che andrà in onda su Canale 5 in primavera, sarà proprio la sua Fascino. Non si sa ancora, però, chi la condurrà: si ...Non sono stati rivelati, però, altri dettagli riguardo l'edizionede La: non sappiamo se Wanda Nara sarà l'unica opinionista o sarà affiancata da altri volti noti della tv. Per il momento, ... La Talpa 2023: conduttore, opinionista, quando inizia, cast di concorrenti Un rumor sostiene che Maria De Filippi voglia 'sfrattare' Gemma dal cast di Uomini e Donne: in primavera, Galgani potrebbe partecipare a La Talpa ...Gemma Galgani lascia Uomini e Donne per approdare a La Talpa nel 2023 Lo scoop pubblicato su Nuovo Tv avrebbe dell’incredibile se davvero si rivelasse ...