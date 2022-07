La siccità? È anche colpa degli autolavaggi: i dati impressionanti sugli sprechi d'acqua (Di martedì 12 luglio 2022) siccità? In Italia circa 2,5 miliardi di litri d'acqua potabile l'anno - una quantità pari a quella consumata in dodici mesi da una cittadina di 50mila abitanti - sono utilizzati per lavare autovetture nei tanti piccoli autolavaggi «artigianali» irregolari del nostro Paese. Uno spreco enorme, inammissibile in un momento come questo». A denunciarlo è Roberta Innocenti,imprenditrice e Presidente nazionale di Assolavaggisti, l'associazione che riunisce le imprese - regolari - di autolavaggio italiane. Un business per ovvie ragioni sotto assedio. L'emergenza idrica sta spingendo le amministrazioni locali a prendere provvedimenti, a volte draconiani, contro lo spreco d'acqua. A Castenaso, alle porte di Bologna,il sindaco Carlo Gubellini ha vietato con un'ordinanza il secondo risciacquo dal parrucchiere. A ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022)? In Italia circa 2,5 miliardi di litri d'potabile l'anno - una quantità pari a quella consumata in dodici mesi da una cittadina di 50mila abitanti - sono utilizzati per lavare autovetture nei tanti piccoli«artigianali» irregolari del nostro Paese. Uno spreco enorme, inammissibile in un momento come questo». A denunciarlo è Roberta Innocenti,imprenditrice e Presidente nazionale di Assolavaggisti, l'associazione che riunisce le imprese - regolari - dio italiane. Un business per ovvie ragioni sotto assedio. L'emergenza idrica sta spingendo le amministrazioni locali a prendere provvedimenti, a volte draconiani, contro lo spreco d'. A Castenaso, alle porte di Bologna,il sindaco Carlo Gubellini ha vietato con un'ordinanza il secondo risciacquo dal parrucchiere. A ...

