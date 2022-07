La Dama Velata | Seconda Puntata | Clara e Anita Partoriscono!

(Di martedì 12 luglio 2022) Lapartorisce a seguito di una gravidanza difficile, mentre, dopo aver subito una violenza da parte di Cornelio, inaspettatamente dà alla luce un maschio… Laprosegue e i telespettatori di Rai 1 possono tornare ad assistere alle vicende di, la protagonista della fiction. Nel corso della, lei edsaranno al centro dell’attenzione, dato che in circostanze diverse daranno alla luce i propri figli. Quanto accaduto a causa di Cornelio, però, non rimarrà completamente impunito, malgrado sarà soprattuttoa pagarne le spese. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo ...

Pubblicità

angiii07_ : RT @EnfantProdige: Ho letto del grave incidente al regista Carmine Elia, che ha diretto la prima serie di Mare Fuori, altri suoi lavori La… - dubitoditutto : RT @EnfantProdige: Ho letto del grave incidente al regista Carmine Elia, che ha diretto la prima serie di Mare Fuori, altri suoi lavori La… - Federic01996 : RT @EnfantProdige: Ho letto del grave incidente al regista Carmine Elia, che ha diretto la prima serie di Mare Fuori, altri suoi lavori La… - Spectra_anna : RT @EnfantProdige: Ho letto del grave incidente al regista Carmine Elia, che ha diretto la prima serie di Mare Fuori, altri suoi lavori La… - EnfantProdige : Ho letto del grave incidente al regista Carmine Elia, che ha diretto la prima serie di Mare Fuori, altri suoi lavor… -

Mediterranews

Negli ultimi anni importanti successi in Rai con le fiction La, Il sistema, La porta rossa, sino all'acclamata Mare Fuori del 2020. Quest'anno è invece prevista la messa in onda della ...Negli ultimi anni importanti successi in Rai con le fiction La, Il sistema, La porta rossa, sino all'acclamata Mare Fuori del 2020. Quest'anno è invece prevista la messa in onda della ... “La dama velata” torna in replica su Rai 1 Carmine Elia coinvolto in un grave incidente stradale, in cui hanno perso la vita due ragazze: il regista è ora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma ...«Quella macchina mi è piombata addosso come un missile». Le parole escono a fatica dalla bocca di Carmine Elia ricoverato in codice rosso al Gemelli. Le immagini dello schianto ...