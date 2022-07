Juve, Di Maria: 'Voglio regalare assist, aiuterò Vlahovic e Chiesa' (Di martedì 12 luglio 2022) Il neo acquisto della Juventus Angel Di Maria in un'intervista a DAZN ha fissato i suoi obiettivi stagionali: " La Juventus non vince lo scudetto da due anni, si vede la voglia di cambiare passo , di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 luglio 2022) Il neo acquisto dellantus Angel Diin un'intervista a DAZN ha fissato i suoi obiettivi stagionali: " Lantus non vince lo scudetto da due anni, si vede la voglia di cambiare passo , di ...

Pubblicità

juventusfc : ?? Di Maria: «Se una squadra importante come la Juve ti cerca è quasi impossibile dire no. Hanno aspettato la fine d… - juventusfc : ?? Di Maria: «Qui arriva lo stesso Di Maria di sempre, che vuole vincere a tutti i costi, odia perdere e vuole esser… - juventusfc : ?? Di Maria: «Il Mondiale è una delle esperienze più belle per un giocatore, ma è fondamentale avere la testa concen… - _Introducing_me : RT @loriwastaken: La Juve ha pagato 3,8 milioni di commissioni per Di Maria e Pogba. L'inter ne ha spesi 4 per mandare via Vidal - Edohardwell : RT @loriwastaken: La Juve ha pagato 3,8 milioni di commissioni per Di Maria e Pogba. L'inter ne ha spesi 4 per mandare via Vidal -