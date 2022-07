Pubblicità

"Nel mese di giugnoAirways ha chiuso in utile e ha prodotto cassa". Lo ha detto il presidente diAirways, Alfredo, a margine della conferenza stampa dicon l'Automobile Club Italia per la partnership con l'Autodromo di Monza. "E' un segnale per la squadra che abbiamo lavorato ...... non tanto un potere di veto, ma la condivisione di un percorso virtuoso che deve portareAirways, dopo l'ottimo lavoro svolto da Alfredoe Fabio Lazzerini, presidente e ad della ... Ita: Altavilla, a giugno primo utile,va meglio del previsto - Ultima Ora Roma, 12 lug. (LaPresse) - "Nel mese di giugno Ita ha chiuso in utile e ha prodotto cassa. È un mese solo, non vuol dire niente, ma è un segnale per la ..."Nel mese di giugno Ita Airways ha chiuso in utile e ha prodotto cassa". Lo ha detto il presidente di Ita Airways, Alfredo Altavilla, a margine della conferenza stampa di Ita con l'Automobile Club Ita ...