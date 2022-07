Isabella Ricci colpita dal male del secolo: "Proprio ora che Fabio era tornato a casa..." (Di martedì 12 luglio 2022) Nel dating show della Mediaset Uomini e Donne molte sono state le coppie che sono riuscite a fare breccia nel cuore del pubblico. Una di queste è di certo quella formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Purtroppo non ci sono belle notizie. Solo poche ore fa, 'la Signora di ghiaccio' ha fatto un annuncio preoccupante sui social. Isabella Ricci è entrata nello studio di Uomini e Donne diverso tempo fa. Una donna estremamente elegante e infinitamente paziente che non è stata molto compresa all'inizio. La sua calma, ma al contempo, i suoi discorsi taglienti, hanno generato diverse polemiche nello studio bianco, soprattutto contro alcuni personaggi storici del dating show. In molti, ma soprattutto Armando Incarnato e Gemma Galgani, si sono schierati più volte contro la 'Signora di ghiaccio'. Ma mentre ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 12 luglio 2022) Nel dating show della Mediaset Uomini e Donne molte sono state le coppie che sono riuscite a fare breccia nel cuore del pubblico. Una di queste è di certo quella formata daMantovani. Purtroppo non ci sono belle notizie. Solo poche ore fa, 'la Signora di ghiaccio' ha fatto un annuncio preoccupante sui social.è entrata nello studio di Uomini e Donne diverso tempo fa. Una donna estremamente elegante e infinitamente paziente che non è stata molto compresa all'inizio. La sua calma, ma al contempo, i suoi discorsi taglienti, hanno generato diverse polemiche nello studio bianco, soprattutto contro alcuni personaggi storici del dating show. In molti, ma soprattutto Armando Incarnato e Gemma Galgani, si sono schierati più volte contro la 'Signora di ghiaccio'. Ma mentre ...

