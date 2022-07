Inverno al gelo | emergenza-gas | la temperatura massima che avremo in casa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 luglio 2022) Riscaldamento più basso, risparmi sull'illuminazione pubblica e azionamento sui mobili alle industrie: tutto questo almeno fino a quando il gas russo non verrà sostituito da mobili provenienti da altri paesi produttori. L'Italia si prepara al buiofacendo i conti con le ripercussioni della Russia contro le sanzioni imposte dall'Europa per via dell'invasione dell'Ucraina . Per ora siamo fermi al primo livello d'allarme dei tre previsti, ma se Vladimir Putin dovrebbe essere destinato in via definitiva le forniture alla Ue il governo sarebbe a far una nuova fase diche prevede interventi che vanno dal governo razionamento "del gas alle industrie energivore al maggior utilizzo delle centrali a carbone per la produzione di elettricità. Oltre a più stringenti politiche di austerity dei consumi. Ecco allora, come si legge su ...