Incendi a Roma | gli investigatori | ' Non c' è una regia criminale' Allarme diossina

(Di martedì 12 luglio 2022) Non sembra esserci la 'mano' negli inneschi che hanno dato vita aglidi Malagrotta e nel Parco di Centocelle . Il pool antiistituito ieri in un vertice tra il procuratore ...

Pubblicità

gualtierieurope : Sugli #incendi degli ultimi giorni a #Roma sta indagando la magistratura. Oggi si è svolto un incontro del Comitato… - gualtierieurope : Sugli #incendi attendiamo l’esito delle indagini, ma è certo che dietro ci sia la mano dell’uomo, per colpa o per d… - gualtierieurope : Dagli #incendi di questi giorni alla pulizia della città, dal #termovalorizzatore al futuro di #Roma: di questo e m… - massimobitonci : RT @radioanchio: #radioanchio #estate #12luglio con Carlo Albertazzi @Radio1Rai 7.30 Roma tra emergenza #rifiuti e #incendi @andcasu @Sabr… - nostalgiacanag2 : RT @MadameA02: Vi rendete conto che fa piu notizia la separazione di #Totti e Blasi che la guerra, gli stipendi bassi, gli incendi, la spaz… -

Alla riunione c'era anche il maggiore Emanuele Tamorri, comandante del Noe carabinieri di: 'Glidivampati nella Capitale rappresentano sicuramente un allarme e stiamo indagando senza ...La notizia oscura tutto il resto, la siccità, il quarto vaccino e le celebrazioni del mondiale '82 in Italia, gli, i Maneskin, Dybala e i cinghiali a. In un mondo sempre più trasformato ...Non sembra esserci la “mano criminale” negli inneschi che hanno dato vita agli incendi di Malagrotta e nel Parco di Centocelle. Il pool anti incendi istituito ieri in un vertice tra ...Il fuoco ha coinvolto delle attività di autodemolizione nella zona di Centocelle. Rientrate nelle proprie abitazioni le persone evacuate precauzionalmente Roma, 10 lug. Dopo una notte di lavoro delle ...