I meravigliosi auguri di Eva Grimaldi a Gabriel Garko (Di martedì 12 luglio 2022) Gabriel Garko compie 50 anni martedì 12 luglio 2022. Tanti gli auguri che sta ricevendo da amici e fan tramite i social e, fra questi, sono spuntati anche quelli meravigliosi di Eva Grimaldi, collega e amica con cui, in passato, l’attore di Callas Forever ha avuto una relazione. Su Instagram l’attrice ha postato una loro foto scattata tanti anni fa e ha scritto: “Questi siamo noi! Ma da quanto ci conosciamo e quante avventure abbiamo vissuto e superato insieme?!”. Gabriel Garko ed Eva Grimaldi hanno infatti convissuto per otto anni, tra gli Anni ’90 e Duemila. Lei oggi è sposata con l’attivista e politica Imma Battaglia, con cui è legata sentimentalmente dal 2010, mentre lui ha fatto coming out al Grande Fratello Vip 2020, dichiarando di aver avuto ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 12 luglio 2022)compie 50 anni martedì 12 luglio 2022. Tanti gliche sta ricevendo da amici e fan tramite i social e, fra questi, sono spuntati anche quellidi Eva, collega e amica con cui, in passato, l’attore di Callas Forever ha avuto una relazione. Su Instagram l’attrice ha postato una loro foto scattata tanti anni fa e ha scritto: “Questi siamo noi! Ma da quanto ci conosciamo e quante avventure abbiamo vissuto e superato insieme?!”.ed Evahanno infatti convissuto per otto anni, tra gli Anni ’90 e Duemila. Lei oggi è sposata con l’attivista e politica Imma Battaglia, con cui è legata sentimentalmente dal 2010, mentre lui ha fatto coming out al Grande Fratello Vip 2020, dichiarando di aver avuto ...

SusannaLaBua : Auguri, amore di nonna. Buon compleanno per i tuoi meravigliosi 17 anni. Ti auguro di poter realizzare tutto ciò ch… - trisino : @Rita_Pavone_ Auguri di cuore. Siete meravigliosi. - danielaunicmeta : RT @Elena7741072863: @danielaunicmeta @MetaErmal Auguri anche qui tesoro ?? siete meravigliosi ?? non potevamo avere un regalo più bello di E… - Elena7741072863 : @danielaunicmeta @MetaErmal Auguri anche qui tesoro ?? siete meravigliosi ?? non potevamo avere un regalo più bello di Ermal ?????? - anna_1951 : Auguri meravigliosi!!?????? -