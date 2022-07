Governo, Draghi ‘avverte’ il M5s: “avanti finché si riesce a lavorare”. E chiarisce “Non ci sarà un Draghi 2? (Di martedì 12 luglio 2022) Intanto, subito dopo aver preso la parola, definendolo un “Incontro positivo” quello appena concluso con i sindacati, il premier Draghi ha subito tenuto a ringraziare “ Landini, Sbarra, Bombardieri per la disponibilità e il contributo”. Draghi: “Nei mesi scorsi ho auspicato un nuovo patto sociale per gestire la fase che stiamo attraversando e quella che verrà” Quindi il presidente del Consiglio è entrato subito nel merito della questione, spiegando come il Governo intende arginare la terribile crisi che ci sta lentamente fagocitando: “Nei mesi scorsi ho auspicato un nuovo patto sociale per gestire la fase che stiamo attraversando e quella che attraverseremo nei prossimi mesi. Lo scopo è la continuazione della crescita e la protezione del potere di acquisto di lavoratori, pensionati e famiglie. Occorre ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) Intanto, subito dopo aver preso la parola, definendolo un “Incontro positivo” quello appena concluso con i sindacati, il premierha subito tenuto a ringraziare “ Landini, Sbarra, Bombardieri per la disponibilità e il contributo”.: “Nei mesi scorsi ho auspicato un nuovo patto sociale per gestire la fase che stiamo attraversando e quella che verrà” Quindi il presidente del Consiglio è entrato subito nel merito della questione, spiegando come ilintende arginare la terribile crisi che ci sta lentamente fagocitando: “Nei mesi scorsi ho auspicato un nuovo patto sociale per gestire la fase che stiamo attraversando e quella che attraverseremo nei prossimi mesi. Lo scopo è la continuazione della crescita e la protezione del potere di acquisto di lavoratori, pensionati e famiglie. Occorre ...

