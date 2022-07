Get Out, Daniel Kaluuya: "Quando Jordan Peele mi ha chiamato avevo mollato la recitazione" (Di martedì 12 luglio 2022) Daniel Kaluuya ha confessato di aver pensato di mollare la recitazione prima di ricevere la chiamata da parte di Jordan Peele per Scappa - Get Out. Daniel Kaluuya aveva quasi rinunciato alla recitazione Quando il regista Jordan Peele lo ha chiamato come protagonista del suo horror, Scappa - Get Out, nel 2017. "Non te l'ho mai detto, ma Quando mi hai contattato e abbiamo avuto l'incontro su Skype, ero davvero disilluso dalla recitazione", ha rivelato l'attore britannico a Jordan Peele in una nuova conversazione che i due hanno avuto per la rivista Essence. "avevo smesso di recitare per un anno e mezzo. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 luglio 2022)ha confessato di aver pensato di mollare laprima di ricevere la chiamata da parte diper Scappa - Get Out.aveva quasi rinunciato allail registalo hacome protagonista del suo horror, Scappa - Get Out, nel 2017. "Non te l'ho mai detto, mami hai contattato e abbiamo avuto l'incontro su Skype, ero davvero disilluso dalla", ha rivelato l'attore britannico ain una nuova conversazione che i due hanno avuto per la rivista Essence. "smesso di recitare per un anno e mezzo. ...

