Gas, price cap: non c’è alcuna proposta della Commissione Ue, afferma Gentiloni (Di martedì 12 luglio 2022) Bocciata la proposta avanzata più volte dall'Italia. Non c'è accordo nei 27 Stati della ue L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 luglio 2022) Bocciata laavanzata più volte dall'Italia. Non c'è accordo nei 27 Statiue L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Gas, price cap: non c’è alcuna proposta della Commissione Ue, afferma Gentiloni - antoninobill : Gas, da oggi chiude il Nord Stream. Gazprom riduce del 33% le forniture all’Italia e del 70% all’Austria. Gentiloni… - lucafaccio : Gas, da oggi chiude il Nord Stream. Gazprom riduce del 33% le forniture all’Italia e del 70% all’Austria. Gentiloni… - Carmlia23 : RT @Miky3881: @alanfriedmanit È per questo che Draghi, l'unico che in ???? e ???? capisce qualcosa, ha prima avviato una campagna di diversific… - PIERPAO67864611 : RT @Miky3881: @alanfriedmanit È per questo che Draghi, l'unico che in ???? e ???? capisce qualcosa, ha prima avviato una campagna di diversific… -