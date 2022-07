Frecciatina Bergoglio a Ratzinger | la Bucha dei soldati Uk e Draghi | quindi | oggi

Pubblicità

Il Faro online

Si prevedono ascolti record Papaentra in uno studio televisivo che, se la memoria non ci inganna, nell'ambito della satira qualchepure l'ha riservata alla Chiesa. Ma l'uomo ...Si prevedono ascolti record Papaentra in uno studio televisivo che, se la memoria non ci inganna, nell'ambito della satira qualchepure l'ha riservata alla Chiesa. Ma l'uomo ... La frecciatina del Papa a Kirill: "Guerre e imperialismo non c'entrano nulla con Gesù" Quindi, oggi...: la crisi di governo ancora possibile, i sintomi del long covid e la separazione Totty-Ilary - mentre leggevo questa notizia pensavo: ah, ma quindi è vero, anche noi siamo stati cattiv ...Il Pontefice incontra la Delegazione del Patriarcato Ecumenico per la festa dei santi Pietro e Paolo. Al centro del discorso "l'insensata e crudele" guerra in Ucraina "nella quale tanti cristiani comb ...