Francesco Giorgino lascia il Tg1 dopo quasi 30 anni: un mese fa gli era stata tolta la conduzione serale (Di martedì 12 luglio 2022) Francesco Giorgino lascia il Tg1 dopo quasi 30 anni, di cui 22 di conduzione. Una notizia che era nell'aria da tempo, ma che ora è diventata ufficiale. Il giornalista e conduttore era stato già ... Leggi su leggo (Di martedì 12 luglio 2022)il Tg130, di cui 22 di. Una notizia che era nell'aria da tempo, ma che ora è diventata ufficiale. Il giornalista e conduttore era stato già ...

Pubblicità

Rossana57731137 : @Raiofficialnews @CasadelCinema @RaiTre Reintegrate, Francesco Giorgino, Emma D'Aquino e Laura Chimenti con il tg d… - Fabryzzziiiooo : Povero Giorgino in un passato non troppo remoto aveva avuto uno scontro in diretta con un politico, ma non ricordo… - LaStampa : Francesco Giorgino lascia la conduzione del Tg1: addio dopo 30 anni. Resta in Rai - luciano55321084 : Francesco Giorgino dice addio al Tg1: dopo 30 anni lascia la redazione ma non la Rai Con tutti i problemi che noi… - DonnaGlamour : Chi è Nicoletta Chiadroni, moglie di Francesco Giorgino -