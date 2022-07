Ex Ilva, “non furono i veleni dell’acciaieria a uccidere Lorenzo Zaratta”: prosciolti dirigenti sotto accusa per la morte del bambino di 5 anni (Di martedì 12 luglio 2022) Il fatto non sussiste. Non è l’ex Ilva di Taranto né i suoi ex dirigenti ad avere responsabilità per la morte di Lorenzo Zaratta, il bimbo di 5 anni ucciso il 30 luglio 2014 da un “astrocitoma” e divenuto simbolo della lotta all’inquinamento nel capoluogo ionico. È stato il giudice Pompeo Carriere a emettere una sentenza che scagiona i 9 imputati per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio. La decisione del giudice è arrivata al termine dell’udienza preliminare che ha prosciolto Luigi Capogrosso, direttore dello stabilimento Ilva fino al 3 luglio 2012, e gli ex responsabili dell’Area Parchi Minerali Giancarlo Quaranta e Marco Andelmi, il capo dell’Area Cokerie Ivan Di Maggio, il responsabile dell’Area Altiforni Salvatore De Felice, i capi delle due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Il fatto non sussiste. Non è l’exdi Taranto né i suoi exad avere responsabilità per ladi, il bimbo di 5ucciso il 30 luglio 2014 da un “astrocitoma” e divenuto simbolo della lotta all’inquinamento nel capoluogo ionico. È stato il giudice Pompeo Carriere a emettere una sentenza che scagiona i 9 imputati per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio. La decisione del giudice è arrivata al termine dell’udienza preliminare che ha prosciolto Luigi Capogrosso, direttore dello stabilimentofino al 3 luglio 2012, e gli ex responsabili dell’Area Parchi Minerali Giancarlo Quaranta e Marco Andelmi, il capo dell’Area Cokerie Ivan Di Maggio, il responsabile dell’Area Altiforni Salvatore De Felice, i capi delle due ...

