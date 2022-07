(Di martedì 12 luglio 2022) "Ilcon glinon, perde il suo senso di esistere". Il concetto è: "Se riesce are continua, se non riesce are non continua". Il premier Marionel corso di ...

Pubblicità

gipsy1966 : RT @DmitryEvic: Quando qualcuno pone un problema politico specifico, Draghi invece di darci delle risposte pubbliche e concrete con degli a… - FedericoFistar1 : RT @DmitryEvic: Quando qualcuno pone un problema politico specifico, Draghi invece di darci delle risposte pubbliche e concrete con degli a… - sciantokescia : RT @DmitryEvic: Quando qualcuno pone un problema politico specifico, Draghi invece di darci delle risposte pubbliche e concrete con degli a… - nuccia20 : RT @ottogattotto: #Draghi risponde al #FattoQuotidiano :'... noi siamo consapevoli di questa urgenza ma non tanto per anticipare l'azione d… - attilascuola : RT @DmitryEvic: Quando qualcuno pone un problema politico specifico, Draghi invece di darci delle risposte pubbliche e concrete con degli a… -

Tiscali Notizie

Alla domanda se il governo intenda fare un passaggio in Parlamento per una verificache la ... Terzo: ho già detto che non c'è un governo. Questa situazione di fibrillazione il governo l'...E a Conte che continua a chiedere risposte in tempi brevi il premier: nel documento che ha ... l'aut aut di Di Maio),non si scompone: ' Io ho già detto che per me non c'è un governo ... Draghi risponde a Conte: "Il governo con un ultimatum non lavora, ma punti di convergenza con il M5S" Durante una conferenza stampa il presidente del Consiglio ha detto che su una eventuale verifica di governo, decide Mattarella ...Il premier ha incontrato i sindacati: a fine mese un nuovo "corposo" provvedimento per difendere salari e lavoro. Con le richieste del M5s "molti punti convergenza" ...