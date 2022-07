Draghi apre a Conte. «Ma senza Cinquestelle non ci sarà un bis» (Di martedì 12 luglio 2022) Il premier avverte anche la Lega: «C’è chi annuncia sfracelli a settembre. L’ipotesi di rinvio alle Camere? Dovete chiederlo a Mattarella». Il colloquio con Letta (che sente il Colle) Leggi su corriere (Di martedì 12 luglio 2022) Il premier avverte anche la Lega: «C’è chi annuncia sfracelli a settembre. L’ipotesi di rinvio alle Camere? Dovete chiederlo a Mattarella». Il colloquio con Letta (che sente il Colle)

Pubblicità

francesca_flati : Per #Berlusconi nostra contrarietà all'inceneritore e non voto al decreto Aiuti apre crisi di governo? Sua convinzi… - Luxgraph : Draghi apre a Conte. «Ma senza Cinquestelle non ci sarà un bis» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… - aperegina61 : @fanpage Tecnicamente si apre ugualmente una crisi e Draghi si dimette, forse - infoitinterno : Draghi apre a Conte. «Ma senza Cinquestelle non ci sarà un bis» - Destradipopolo : #DRAGHI, DOPO L’INCONTRO CON I SINDACATI PARLA DI CONVERGENZA: “IMPORTANTE AGIRE SUL LAVORO POVERO” IL PREMIER APR… -