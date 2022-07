Davide Paitoni si è suicidato: era in carcere per l'omicidio del figlio Daniele (Di martedì 12 luglio 2022) Davide Paitoni, in carcere per avere ucciso il figlio Daniele di sette anni a Morazzone (Varese) l'1 gennaio scorso, si è suicidato. Paitoni, 40 anni, si è tolto la vita nella sua cella nel carcere di San Vittore. La notizia... Leggi su today (Di martedì 12 luglio 2022), inper avere ucciso ildi sette anni a Morazzone (Varese) l'1 gennaio scorso, si è, 40 anni, si è tolto la vita nella sua cella neldi San Vittore. La notizia...

