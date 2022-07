Covid nel Lazio, oggi 12 luglio: 13.386 nuovi contagi, la metà a Roma - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 12 luglio 2022) Regole Covid luglio 2022: contatti stretti, quando fare il tampone Roma, 12 luglio 2022 - L'ondata estiva di Covid colpisce pesantemente il Lazio e suprattutto la Capitale. Nel Lazio su 6.198 tamponi ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Regole2022: contatti stretti, quando fare il tampone, 122022 - L'ondata estiva dicolpisce pesantemente ile suprattutto la Capitale. Nelsu 6.198 tamponi ...

Pubblicità

Ettore_Rosato : Il #M5s non vota il #DLAiuti Inizia il Papeete di #Conte. Almeno nel 2019 non avevamo covid, guerra in Ucraina e inflazione all’8% - Corriere : ?? Le otto manifestazioni più frequenti che perdurano nel tempo: cosa sappiamo dei disturbi più comuni - AlexBazzaro : Va sempre ricordato che il Ministro che vuole inseguire gli italiani con la siringa in mano ogni tre mesi, ad inizi… - GiancarloPilus1 : RT @sedicizero: Da 11 giorni sto collezionando quotidianamente una o più testimonianze di tridosati che avendo contratto il covid in piena… - guerino1988 : RT @Rosita17232451: È Ufficiale: Il Gene del Cancro che Moderna Farmaceutica ha Brevettato si Trova nella Proteina Sars-Cov2 Spike e nel ”V… -