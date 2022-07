Come funzionano gli Smart DNS (Di martedì 12 luglio 2022) Quando apriamo un sito bloccato in Italia o accessibile solo dall'estero molti si limitano ad utilizzare un proxy o una semplice VPN per bypassare il blocco e visualizzare i contenuti nascosti. Purtroppo non sempre questi sistemi funzionano, visto che le richieste DNS della nostra linea possono "smascherare" la vera posizione del nostro computer, bloccando quindi l'accesso al sito o al contenuto multimediale che stavamo riproducendo fino a quel momento. Per poter accedere correttamente ai contenuti bloccati dall'estero e sbloccare i siti è necessario utilizzare quindi un servizio Smart DNS, che inoltra le richieste DNS su uno speciale proxy in grado di assegnare la giusta geolocalizzazione fittizia per le richieste che abbiamo avanzato al sito, così da bypassare qualsiasi restrizione. Vediamo insieme cosa sono gli Smart DNS e ... Leggi su navigaweb (Di martedì 12 luglio 2022) Quando apriamo un sito bloccato in Italia o accessibile solo dall'estero molti si limitano ad utilizzare un proxy o una semplice VPN per bypassare il blocco e visualizzare i contenuti nascosti. Purtroppo non sempre questi sistemi, visto che le richieste DNS della nostra linea possono "smascherare" la vera posizione del nostro computer, bloccando quindi l'accesso al sito o al contenuto multimediale che stavamo riproducendo fino a quel momento. Per poter accedere correttamente ai contenuti bloccati dall'estero e sbloccare i siti è necessario utilizzare quindi un servizioDNS, che inoltra le richieste DNS su uno speciale proxy in grado di assegnare la giusta geolocalizzazione fittizia per le richieste che abbiamo avanzato al sito, così da bypassare qualsiasi restrizione. Vediamo insieme cosa sono gliDNS e ...

Pubblicità

fannicanelles : Le tecniche di stimolazione elettrica cerebrale. Non tutti sanno come funzionano e in quali malattie vengono utiliz… - IrineKuklina : @FrancescoDeBen8 E' solo un esempio su come funzionano le ricerche (o pseudo-ricerche) accademiche (o politiche) pe… - ESurfer2 : @EnricoLetta Quindi l'Italia e l'EU funzionano solo con al comando il #vileaffarista? Come con la Grecia, obbigati… - ACasperia : @elio_vito Da' la misura di come funzionano le istituzioni in Italia. - moneypuntoit : ?? Imposta alla fonte nel 2022: cosa sono e come funzionano ?? -

cTrader vs MT4: qual è il migliore ...indicatori diversi 20 strumenti di disegno per l'analisi tecnica Supporta 4 tipi di comandi Possibilità di salvare i modelli di grafico come MT4 Automatizza o le funzionalità di cBot funzionano come ... Imposta alla fonte nel 2022: cosa sono e come funzionano Imposta alla fonte nel 2022: cosa sono e come funzionano Cos'è la ritenuta alla fonte e perché viene utilizzata Quali sono i soggetti coinvolti Ritenuta a titolo d'acconto e definitiva Come funziona ... Focus Cosa sono i Covered Bond o Obbligazioni bancarie garantite I covered bond sono uno strumento finanziario a basso rischio, alta liquidità e doppio livello di protezione. Ecco cosa sono le obbligazioni bancarie garantite e come funzionano. Rischi Grande Caldo, come reagiscono le auto elettriche Com'è noto la temperatura ha una influenza, spesso rilevante, sui fenomeni fisici che sono alla base del funzionamento delle batterie e quindi delle auto elettriche. (ANSA) ... ...indicatori diversi 20 strumenti di disegno per l'analisi tecnica Supporta 4 tipi di comandi Possibilità di salvare i modelli di graficoMT4 Automatizza o le funzionalità di cBot...Imposta alla fonte nel 2022: cosa sono eCos'è la ritenuta alla fonte e perché viene utilizzata Quali sono i soggetti coinvolti Ritenuta a titolo d'acconto e definitivafunziona ... Come funzionano le ventose I covered bond sono uno strumento finanziario a basso rischio, alta liquidità e doppio livello di protezione. Ecco cosa sono le obbligazioni bancarie garantite e come funzionano.Com'è noto la temperatura ha una influenza, spesso rilevante, sui fenomeni fisici che sono alla base del funzionamento delle batterie e quindi delle auto elettriche. (ANSA) ...