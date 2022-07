Benedetta Parodi e Fabio Caressa innamorati a 23 anni dal sì festeggiano l’anniversario

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 12 luglio 2022) Sono sposati da 23hanno appena festeggiato il loroversario di matrimonio, sempre felici e così tanto. Hanno la risata facile e continuano a guardarsi come due ragazzini pazzi l’uno dell’altra. Non è tutto così semplice e tra le risatementre mostra le foto della festa e di questi giorni di vacanza commenta: “23insieme… quanto amore, quanta pazienza!”. Ed è la pazienza uno degli ingredienti indispensabili per restare insieme in ogni circostanza e per sempre. Caterina Balivo è tra le prima a commentare, fa gli auguri di buonversario a...