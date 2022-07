“Aspettiamo una bambina”: coppia di Uomini e Donne lo annuncia così (Di martedì 12 luglio 2022) Una ex coppia di Uomini e Donne è in attesa del primo figlio (una dolce bambina) ed è emozionatissima. Ecco di chi si tratta. Una nota coppia nata all’interno di Uomini e Donne è in attesa del primo bebè ed è immensa l’emozione dei followers. I due hanno voluto rendere i fan partecipi del lieto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 12 luglio 2022) Una exdiè in attesa del primo figlio (una dolce) ed è emozionatissima. Ecco di chi si tratta. Una notanata all’interno diè in attesa del primo bebè ed è immensa l’emozione dei followers. I due hanno voluto rendere i fan partecipi del lieto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

MSF_ITALIA : 314 sopravvissuti, tra loro oltre 70 minori, sono ancora a bordo della #GeoBarents Alcuni hanno trascorso quasi 4… - borghi_claudio : E intanto che aspettiamo la risposta di Speranza alla mia interrogazione sull'eccesso di mortalità??e l'arrivo dei d… - matteosalvinimi : L’ergastolo agli assassini non restituirà il sorriso di #WillyMonteiro ai suoi cari, ma è dovere di una Giustizia g… - annadelbello1 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 11.07.2022 Tosca è più serena, rimane ricoverata in ambulatorio sotto fluidi, oggi abbiamo spedito tutte le analis… - lasBronzasicula : Buongiorno ?? mi aspettavo già una storia di Pinuccia in Alaska ??. Aspettiamo SFIDUCIOSI. ??#jeru -