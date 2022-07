Ascolti TV 11 luglio 2022 | Reazione a Catena spopola con il trionfo dei Roma Nerd

(Di martedì 12 luglio 2022) Emozioni, nostalgia e festeggiamenti nel palinsesto di ieri 11di Rai e Mediaset. In prima serata tra serie tv, programmi di attualità, intrattenimento e docu-film, si sono riscontrati dei discreti numeri all'interno deglitv. Nel preserale, invece, è tornato alla ribalta, che dimentica i bassi riscontri ottenuti durante lo scorso fine settimana. Ed ecco che il programma di Marco Liorni riparte con il piglio giusto, non solo per i dati auditel ma anche per la vittoria che i nuovi campionini sono riusciti ad agguantare!TV 11, momento amarcord su Rai 1 con Il viaggio degli eroi Momento amarcord nel Prime Time di Rai 1 con 'Il viaggio degli eroi', dedicato al percorso della nazionale azzurra durante i mondiali del ...

AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 11 luglio 2022, Il viaggio degli Eroi 14.4%, Zelig 15.7% - fashionsoaptv : ??ASCOLTI 11 luglio: Terra Amara ha ottenuto 1.462.000 di telespettatori con l'eccellente 19.60% di share. ????La soap… - fashionsoaptv : ASCOLTI 11 luglio: Un altro domani ha ottenuto 1.502.000 di telespettatori con il 16,90% di share. #AscoltiTv… - fashionsoaptv : ASCOLTI 11 luglio: Sei sorelle ha ottenuto 918.000 di telespettatori con il 12.60% di share. #AscoltiTv #SeiSorelle - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri (lunedì 11 luglio 2022) li trovate qui ?? -

Redazione Sorrisi Rai1, Il viaggio degli eroi : 2.250.000 spettatori (share 14,36%) Canale 5, Zelig : 2.032.000 spettatori (share 15,66%) Italia 1, Chicago P. D. : 1.211.000 spettatori (share 7,68%) ...tv dell'112022 in prima serata su Rai1 Il Viaggio degli Eroi che ha ripercorso la storia dell'Italia di Bearzot campione del mondo nel 1982 è stato seguito da 2.250.000 spettatori pari ...La serata di lunedì 11 luglio in pieno clima estivo ha offerto un ventaglio ... di persone che hanno apprezzato una ventata di comicità. A vincere la sfida degli ascolti tv, sebbene d'estate ...