Angelo Guglielmi | se ne va un vero rivoluzionario della Tv

(Di martedì 12 luglio 2022), l’innovatoretv CorriereSera, di Aldo Grasso, pag. 30 Addio allo storico direttore di Raitre, teoricorealtà-spettacolo. Creò «Chi l’havisto?», «Samarcanda» e lanciò nuove star nella satira Craxi e De Mita, i padroni del Paese, avevano deciso di concedere ai comunisti una rete minore ancorata al 2% di share. Biagio Agnes, una volpe, una vera lenza, tradito dal duo Carrà–Baudo in fuga verso Mediaset, mi lasciò fare: “Sei libero”. Il problema a quel punto divenne interamente mio. “Posso fare tutto — mi dissi — ma cosa esattamente?”. Cominciai domandandomi cosa mancasse alla tv italiana». E il 1987 e, che fino a quel momento si era occupato per Raiuno di varietà, sceneggiati e talk show (lo aveva inaugurato lui, con Maurizio Costanzo) diventa ...

fabfazio : Angelo Guglielmi ha cambiato la Tv rendendola contemporanea e imponendo una rigorosa linea narrativa alle cose che… - Agenzia_Ansa : E' morto Angelo Guglielmi, storico direttore di Rai3. Lanciò programmi che hanno fatto la storia e personaggi come… - RaiTre : Addio a Angelo Guglielmi, intellettuale e storico direttore di #Rai3. È grazie alla sua direzione che furono avviat… - NICOLACATAR : RT @CarterNicK50: Angelo Guglielmi: la televisione come opera d'arte d'avanguardia di Oliviero Ponte Di Pino - olivieropdp : RT @00doppiozero: 'La Raitre inventata da Angelo Guglielmi [...] stata, nel suo complesso, una vera opera d'arte, dove la sperimentazione d… -

Michela Tamburrino per 'la Stampa' - 3 giugno 2022 Ha lo sguardo apparentemente distaccatoquando parla di televisione. Ma la passione resta ciò che lo ha portato a ...Aldo Grasso per il 'Corriere della Sera'. 'Craxi e De Mita, i padroni del Paese, avevano deciso di concedere ai comunisti una rete minore ancorata al 2% di share. Biagio Agnes, una volpe, una vera lenza, tradito dal ...«Angelo Guglielmi è stato un rivoluzionario autentico e uno degli ultimi grandi intellettuali del secolo, le cui intuizioni dovremmo continuare a seguire. La sua scomparsa è una grande perdita per il ...Fabio Fazio ricorda lo storico direttore di Rai 3, scomparso lunedì: "Conquistare la sua fiducia è stato per me qualcosa di importante".