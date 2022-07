Al Bct Nunzia De Girolamo | “Grata di essere qui | nella mia città”

(Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo l’uscita di scena dalla politica, è entrata nel mondo della televisione e oggi è tra gli ospiti della serata di apertura della sesta edizione del Bct, il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. Stiamo parlando diDe, donna brillante, forte e sicura di sé, deputata in due legislature, ministro delle Politiche agricole del governo Letta, diventata poi opinionista in tv, e dal 2020 conduttrice del programma Ciao Maschio, un viaggio nell’universo maschile, in seconda serata su Raiuno. L’abbiamo incontrata al photocall della kermesse diretta da Antonio Frascadore: “Quest’anno ho condotto di tutto, – ha spiegato con un po’ di emozione – dal Premio Strega agli appuntamenti con politici di tutti i tipi, ma forse questo è l’impegno più difficile dal punto di vista emotivo, perché torno a ...

VI edizione del BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, in programma a Benevento fino al 17 luglio. Ospiti della giornata inaugurale Giulia Michelini, Pif, Fatima Trotta, Nunzia De Girolamo.