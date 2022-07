World Games, pattinaggio su rotelle: Duccio Marsili è oro nei 200 metri (Di lunedì 11 luglio 2022) Birmingham – Non c’è tregua agonistica per i ragazzi del commissario tecnico Presti che, smaltita la sbornia dei festeggiamenti per l’incetta di medaglie sulla pista dei World Games di Birminghan, hanno giusto il tempo per fare i complimenti ai colleghi dell’hockey inline vittoriosi contro i mostri sacri della Repubblica Ceca e di fare un “in bocca al lupo” a quelli dell’artistico le cui gare prendono il via nei prossimi giorni, prima di rimettersi all’opera (speriamo altrettanto vittoriosa) con le gare su Strada in fase di inizio. E’ stata una partenza eccezionale per i quattro moschettieri azzurri del pattinaggio corsa che conquistano medaglie pesanti all’undicesima edizione dei World Games americani. Si inizia nel migliore dei modi con la gara sui 200 metri dove Asja Varani apre le ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 luglio 2022) Birmingham – Non c’è tregua agonistica per i ragazzi del commissario tecnico Presti che, smaltita la sbornia dei festeggiamenti per l’incetta di medaglie sulla pista deidi Birminghan, hanno giusto il tempo per fare i complimenti ai colleghi dell’hockey inline vittoriosi contro i mostri sacri della Repubblica Ceca e di fare un “in bocca al lupo” a quelli dell’artistico le cui gare prendono il via nei prossimi giorni, prima di rimettersi all’opera (speriamo altrettanto vittoriosa) con le gare su Strada in fase di inizio. E’ stata una partenza eccezionale per i quattro moschettieri azzurri delcorsa che conquistano medaglie pesanti all’undicesima edizione deiamericani. Si inizia nel migliore dei modi con la gara sui 200dove Asja Varani apre le ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Duccio Marsili ancora oro due argenti e un bronzo dal salvamento! Italsoftball fe… - mopdrive : there are a lot of local sports games in the world huh dfkjgdfkj - Comuneperugia : #JuJitsu L'atleta Andrea Calzoni, pronto a partecipare ai World Games di Birmingham, è stato accolto a Palazzo dei… - ematr_86 : Ma che World Games sta disputando l'Italia in Alabama @Coninews - corsia4it : #lifesaving nella prima giornata di gare ai The World Games 2022 Birmingham ???? gli azzurri salgono 10 volte sul pod… -