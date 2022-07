Ultime Notizie – Dl Aiuti, Tajani: “M5S? Se non vota fiducia Senato si rischia crisi” (Di lunedì 11 luglio 2022) “Se il Movimento 5 stelle non vota la fiducia al governo al Senato, perché a Palazzo Madama fiducia e voto sul decreto sono unici, non come alla Camera, certamente si rischia di aprire una crisi di governo, e non si sa mai dove si va a finire”. Lo dice il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, a proposito della verifica chiesta da Silvio Berlusconi. “Io mi auguro che il Movimento 5 stelle ci ripensi, e che tutte le forze di maggioranza vogliano sedersi attorno a un tavolo per dirci cosa vogliono fare. Anche il Partito democratico – aggiunge – ha delle grandi responsabilità perché ha aperto, insieme ai 5s, una partita politica su un tema divisivo, la coltivazione della cannabis dentro casa, che mi pare che questo sia il problema che sta più a cuore a chi ha 900 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) “Se il Movimento 5 stelle nonlaal governo al, perché a Palazzo Madamae voto sul decreto sono unici, non come alla Camera, certamente sidi aprire unadi governo, e non si sa mai dove si va a finire”. Lo dice il coordinatore di Forza Italia Antonio, a proposito della verifica chiesta da Silvio Berlusconi. “Io mi auguro che il Movimento 5 stelle ci ripensi, e che tutte le forze di maggioranza vogliano sedersi attorno a un tavolo per dirci cosa vogliono fare. Anche il Partito democratico – aggiunge – ha delle grandi responsabilità perché ha aperto, insieme ai 5s, una partita politica su un tema divisivo, la coltivazione della cannabis dentro casa, che mi pare che questo sia il problema che sta più a cuore a chi ha 900 ...

