“Tutti in grembiule giallo per la parità di genere” | Pistoia | il diktat inclusivo di una scuola materna

(Di lunedì 11 luglio 2022), 11 lug — Non c’è un attimo da perdere, le testoline dei bimbi vanno farcite di schizofrenia politicamente corretta sin dai primissimi anni di vita, non appena mettono piede in una struttura pubblica: ed è così che gli alunni delladell’istituto comprensivo Salutati-Cavalcanti di Buggiano () indosseranno dall’anno prossimo un, senza distinzione tra alunni maschi e femmine. L’iniziativa nasce dalla volontà di «combattere gli stereotipi di»: si inizia dall’asilo, ovviamente, negli anni cioè in cui la predisposizione all’imprinting è ben sviluppata, per fargli crescere sani, forti e predisposti all’uguaglianza diper la...

Pistoia, alla materna grembiule giallo per tutti. Il senatore Pillon ribatte: 'Scemenze ideologiche' Dal prossimo anno i bimbi della scuola materna dell'istituto comprensivo Salutati - Cavalcanti di Buggiano, comune di Pistoia, indosseranno un grembiule giallo. Lo ha deciso il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Salutati-Cavalcanti", Alessandro Paone: "Scelta identitaria, in grado di creare un sentimento di comunità". Si partirà dal prossimo anno. Il grembiule giallo per bambini e bambine così da favorire la parità di genere.