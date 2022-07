Totti e Ilary si separano | Spuntano i nomi degli amanti: tutta la verità (Di lunedì 11 luglio 2022) Fulmine a ciel sereno per la storica coppia formata dall’ex calciatore Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi: sospetto separazione Francesco Totti e Ilary Blasi (Foto ANSA)Nuova clamorosa indiscrezione sul futuro di una delle coppie più amate. Secondo quanto riferisce il portale Dagospia, nelle prossime ore Francesco Totti ed Ilary Blasi potrebbero comunicare ufficialmente la loro separazione. Una notizia inaspettata considerata la smentita dei due arrivata solo pochissimi mesi fa sia sui social che in televisione. Ed invece, nonostante i loro tentativi di nascondere l’epilogo, la fine del loro matrimonio durato anni sarebbe ormai arrivata. Una storia lunga, complessa e soprattutto fatta di alti e bassi: l’ultimo atto pochi mesi fa quando sono stati fatti i nomi ... Leggi su specialmag (Di lunedì 11 luglio 2022) Fulmine a ciel sereno per la storica coppia formata dall’ex calciatore Francescoe la conduttriceBlasi: sospetto separazione FrancescoBlasi (Foto ANSA)Nuova clamorosa indiscrezione sul futuro di una delle coppie più amate. Secondo quanto riferisce il portale Dagospia, nelle prossime ore FrancescoedBlasi potrebbero comunicare ufficialmente la loro separazione. Una notizia inaspettata considerata la smentita dei due arrivata solo pochissimi mesi fa sia sui social che in televisione. Ed invece, nonostante i loro tentativi di nascondere l’epilogo, la fine del loro matrimonio durato anni sarebbe ormai arrivata. Una storia lunga, complessa e soprattutto fatta di alti e bassi: l’ultimo atto pochi mesi fa quando sono stati fatti i...

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - trash_italiano : Il comunicato di Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbe uscire alle ore 19 di questa sera. - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi a un passo dalla separazione. L'annuncio della rottura, stando alle indiscrezioni, do… - Mifi60 : Spero che la notizia totti/ilary sia falsa per due motivi: per quelli che la danno per certa esprimendo già la loro… - enricabarbesco : RT @fabiorossi78: La separazione di #Totti e #Ilary sarà presa peggio di una crisi di governo -