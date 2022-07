“Totti e Ilary ai titoli di coda”, scoop di ‘Dagospia’. E su ‘Chi’ ci sono già le foto con Noemi Bocchi (Di lunedì 11 luglio 2022) “Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”. A rivelarlo è Dagospia, il sito di Roberto D’Agostino. Il sito aveva già rilanciato le voci di una crisi tra i due nel febbraio scorso, smentite però in seguito dalla coppia, insieme da 20 anni e unita in matrimonio da 17. Mentre Francesco Totti e Ilary Blasi ufficializzano la loro separazione consensuale (il sito Dagospia annuncia per le 19 un comunicato congiunto), il settimanale ‘Chi‘ pubblica nel numero in edicola da mercoledì le immagini esclusive che confermano il legame fra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Due giorni prima di questo comunicato annunciato, infatti, Totti è stato a casa di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 luglio 2022) “Stasera FrancescoBlasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”. A rivelarlo è Dagospia, il sito di Roberto D’Agostino. Il sito aveva già rilanciato le voci di una crisi tra i due nel febbraio scorso, smentite però in seguito dalla coppia, insieme da 20 anni e unita in matrimonio da 17. Mentre FrancescoBlasi ufficializzano la loro separazione consensuale (il sito Dagospia annuncia per le 19 un comunicato congiunto), il settimanale ‘Chi‘ pubblica nel numero in edicola da mercoledì le immagini esclusive che confermano il legame fra Francesco. Due giorni prima di questo comunicato annunciato, infatti,è stato a casa di ...

trash_italiano : Sperando che il comunicato di Ilary e Totti sia in realtà un promo per un’edizione di Temptation Island tenuta nasc… - trash_italiano : Il comunicato di Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbe uscire alle ore 19 di questa sera. - smenichini : Draghi al Quirinale da Mattarella mentre si attende il comunicato Totti-Ilary. Sono quelle sere che la nota politica freme - ahorandogg : RT @lucagrandicelli: Se conosco bene il popolo italico, questa cosa di #Totti e Ilary Blasi sarà peggio di una crisi di governo. - 28cris8 : RT @ange_limone: CHIUNQUE ALTRO STAREBBE IN ANSIA PER DRAGHI DA MATTARELLA IN ATTESA DI SAPERE COSA STIA SUCCEDENDO MA NOI ITALIANI STIAMO… -