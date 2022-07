Ricordate Lucianna De Falco | Dolly Salvetti in “Un posto al sole”? Ecco che fine ha fatto oggi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tutti i fans di “Unal” ricordano con grande affetto, interpretata daDe. In molti però, si sono chiesti cheabbia. Vediamo di cosa si occupaè una delle attrici partenopee più brave che ci siano in circolazione. La sua lunga carriera teatrale, infatti, fa di lei una vera e propria fuoriclasse della recitazione e diversi grandi registi la stimano e ammirano davvero moltissimo. Da quello che è possibile reperire in rete, ha messo piede sul palcoscenico per la prima volta in “Stabat Mater” di S. Ronga, per interpretare in seguito anche “The Tempest- Castaway Night Club” di Roberto Aldorasi e “Lucì, la guardiana del Faro” di Ronga e Jacobbi. Il suo esordio ...