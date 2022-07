Pomezia | figli con disabilità gravissima | l’appello delle mamme | “Liste ferme a 8 mesi fa e terapie in convenzione terminate” Ma qualcosa si è mosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 luglio 2022) Nel mese di marzo ci eravamo occupati del caso della signora Antonella in attesa ormai da oltre un anno di rientrare nella graduatoria degli aiuti economici destinati alle persone condel Comune die Ardea, in questo caso suoo Gabriel, di soli cinque anni e mezzo. A novembre 2021 è stata pubblicata l’ultima graduatoria – che vedeva visto suoo quinto in lista di attesa – ma da allora non ci sono state novità. Il mancato aggiornamentograduatorie Come spiegatoci la scorsa volta dal Sindaco diAdriano Zuccalà, questi contributi, l’assegno di cura e il contributo di cura, sono stanziati con piani Regionali e le relative graduatorie vengono aggiornate ogni tre. Peccato però che, proprio da ...