Napoli, Repubblica: “Ecco quando ci sarà l’incontro tra Koulibaly e De Laurentiis” (Di lunedì 11 luglio 2022) Napoli Repubblica- Terzo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro, in giornata sono tornati reduci dalle vacanze sia Di Lorenzo che il partente Politano. Domani, atteso l’arrivo di De Laurentiis e Koulibaly. Il Napoli, ha reso pubblico tramite la conferenza stampa le offerte di Mertens, 2,5 milioni netti a stagione e per Koulibaly, circa 30 milioni netti per 5 anni, più un contratto dirigenziale dopo la fine dell’esperienza con i partenopei. Il senegalese dovrebbe arrivare domani e unirsi sotto regime di Luciano Spalletti, e in serata il patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis dovrebbe unirsi al ritiro. Il tanto atteso confronto tra il presidente e il difensore dovrebbe arrivare Giovedì, quando i due discuteranno del futuro. Il patron ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 11 luglio 2022)- Terzo giorno di ritiro dela Dimaro, in giornata sono tornati reduci dalle vacanze sia Di Lorenzo che il partente Politano. Domani, atteso l’arrivo di De. Il, ha reso pubblico tramite la conferenza stampa le offerte di Mertens, 2,5 milioni netti a stagione e per, circa 30 milioni netti per 5 anni, più un contratto dirigenziale dopo la fine dell’esperienza con i partenopei. Il senegalese dovrebbe arrivare domani e unirsi sotto regime di Luciano Spalletti, e in serata il patron dei partenopei Aurelio Dedovrebbe unirsi al ritiro. Il tanto atteso confronto tra il presidente e il difensore dovrebbe arrivare Giovedì,i due discuteranno del futuro. Il patron ...

