Morto Angelo Guglielmi | aveva 93 anni

L'ex dirigente Rai Angelo Guglielmi si è spento all'età di 93 anni, il ricordo del noto giornalista lancia un affondo all'azienda. Si è spento all'età di 93 anni l'ex dirigente Rai Angelo Guglielmi, dopo una lungimirante carriera nel mondo della tv. Nato il 2 aprile 1929 ad Arona, ha conseguito la sua laurea in lettere per poi vincere il concorso dell'azienda, diventando capostruttura di Rai 1. Scrittore, letterario e saggista, la sua è stata una produzione continua di talento. Angelo Guglielmi (Foto da Instagram)dal 1987 al 1994 Guglielmi ottenne la carica di direttore di Rai 3, all'epoca una rete di ascolti molto bassi, che si aggiravano soltanto attorno all'1% di share. Con le sue intuizioni, il giornalista ...

