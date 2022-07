Maria De Filippi su Sabrina Ferilli: “Lei mi ha…” | Il retroscena (Di lunedì 11 luglio 2022) Maria De Filippi e Sabrina Ferilli hanno un rapporto davvero speciale. Amiche da tempo. A fare il primo passo è stata l’attrice romana. Non ci sono trasmissioni nelle quali Maria De Filippi non chiami a partecipare Sabrina Ferilli. Sul piccolo schermo sono una coppia perfetta e nel privato amiche inseparabili. Nutrono quel feeling nato anni fa, … L'articolo Maria De Filippi su Sabrina Ferilli: “Lei mi ha…” Il retroscena proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 11 luglio 2022)Dehanno un rapporto davvero speciale. Amiche da tempo. A fare il primo passo è stata l’attrice romana. Non ci sono trasmissioni nelle qualiDenon chiami a partecipare. Sul piccolo schermo sono una coppia perfetta e nel privato amiche inseparabili. Nutrono quel feeling nato anni fa, … L'articoloDesu: “Lei mi ha…” Ilproviene da Velvet Gossip.

