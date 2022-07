Juventus | Pogba | «Impaziente di giocare | questa è la mia squadra»

(Di lunedì 11 luglio 2022) Paulè stato ufficializzato dalla Juve. Il francese ha rilasciato un’intervista da neo calciatore bianconero Paulè tornato alla. Ai microfoni di JTV, il centrocampista francese ha rilasciato la sua prima intervista da nuovo calciatore del club bianconero. PRIME SENSAZIONI – «Come diciamo in inglese: ‘Home sweet home’. Mi sento bene, fin dai primi giorni c’è un’atmosfera che non posso spiegare. Sono felice edicon la Juve, che è la mia». COSA LO HA SPINTO A TORNARE – «Ritrovare gioia dia calcio. Ho parlato col mister, i giocatori con cui ero primo: Marchisio, Evra, sono molto amico con Cuadrado, con Dybala che era qui. Sono sempre stato in contatto con la Juve. Ho parlato con Nedved, col presidente ...

Pubblicità

romeoagresti : #Juventus: domani alle 15 la presentazione di #Pogba ???????? - GiovaAlbanese : Ecco #DeLigt. I tifosi: 'Resta con noi'. E con lui c'è anche #Pogba ?? #Juventus - CB_Ignoranza : Ormai è chiaro: l'obiettivo della Juventus è tirare su la squadra più drip della Serie A. #Juventus #SerieA… - etta_1976 : RT @StefanoMangia: C'è chi sta aspettando la foto di #Pogba con #Allegri e chi mente #Juventus - Tiarossi2 : RT @DiMarzio: #Juventus, le prime parole di #Pogba: 'È un'emozione che non riesco a spiegare' -

2,5 milioni di oneri accessori per, 1,3 per Di Maria . Cifre che segnano un cambio di politiche all'interno della, come già detto. Per dare la misura, però, occorre ripercorrere alcune ...Paulè stato ufficializzato dalla Juve. Il francese ha rilasciato un'intervista da neo calciatore bianconero Paulè tornato alla. Ai microfoni di JTV, il centrocampista francese ha rilasciato la sua prima intervista da nuovo calciatore del club bianconero. PRIME ...Paul Pogba, una carriera fatta di andate e ritorni. Tra Manchester United e Juventus, si chiude un ciclo completo di avanti-indietro, per il 29enne centrocampista della Nazionale francese, ora ...La Juventus, tramite Twitter, ha celebrato gli arrivi di Angel Di Maria e Paul Pogba: "Giorni di grandi arrivi e grandi ritorni Il momento della firma", ha scritto il club ...