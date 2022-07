Il West Ham sta esaminando altri obiettivi dopo che la seconda offerta di Onana è stata respinta (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 15:03:38 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Si pensa che il West Ham stia valutando altre opzioni per rafforzare il proprio centrocampo dopo che una seconda offerta per il talento del Lille Amadou Onana è stata respinta dalla squadra francese. Secondo quanto riferito, la squadra della Premier League ha presentato un’offerta migliorata di 30 milioni di euro per il 20enne, ma l’offerta ha ricevuto lo stesso trattamento del loro primo sforzo ed è stata respinta. E, secondo Sky Sports, gli Hammers sono ora pronti a passare dal giovane e ad altri obiettivi, anche se non è chiaro chi ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 15:03:38 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Si pensa che ilHam stia valutando altre opzioni per rafforzare il proprio centrocampoche unaper il talento del Lille Amadoudalla squadra francese. Secondo quanto riferito, la squadra della Premier League ha presentato un’migliorata di 30 milioni di euro per il 20enne, ma l’ha ricevuto lo stesso trattamento del loro primo sforzo ed è. E, secondo Sky Sports, gli Hammers sono ora pronti a passare dal giovane e ad, anche se non è chiaro chi ...

