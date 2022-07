GAZZETTA – Agnelli vuole Koulibaly alla Juve: maxi ingaggio e 40 milioni al Napoli (Di lunedì 11 luglio 2022) La Juventus fa sul serio per Kalidou Koulibaly, Andrea Agnelli alza l’offerta al Napoli e quella personale al giocatore senegalese. La società bianconera sta per incassare una cifra vicina ai 100 milioni di euro per la cessione di De Ligt e con quei soldi è pronta a dare l’assalto a Koulibaly e Zaniolo. Insomma vendi 1 e prendi 2 in casa Juve, convinti che il difensore del Napoli sia la scelta perfetta per sostituire De Ligt e non far sentire la mancanza di Chiellini. Koulibaly alla Juve: Agnelli tenta il tutto per tutto Nonostante la volontà di Koulibaly di non andare alla Juve, il suo agente Fali Ramadi continua a flirtare con i ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 11 luglio 2022) Lantus fa sul serio per Kalidou, Andreaalza l’offerta ale quella personale al giocatore senegalese. La società bianconera sta per incassare una cifra vicina ai 100di euro per la cessione di De Ligt e con quei soldi è pronta a dare l’assalto ae Zaniolo. Insomma vendi 1 e prendi 2 in casa, convinti che il difensore delsia la scelta perfetta per sostituire De Ligt e non far sentire la mancanza di Chiellini.tenta il tutto per tutto Nonostante la volontà didi non andare, il suo agente Fali Ramadi continua a flirtare con i ...

