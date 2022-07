Francesco Totti e Ilary Blasi | Chi e le immagini esclusive La favola tra il capitano e la conduttrice è finita?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 luglio 2022) Poco più di un anno fa su Instagram, era il 19 giugno giugno 2021, una foto e messaggio: “Un 16 anni di noi ????!!!!!!!”. E ancora, in aprile, il post per i 40 anni di lei e l’augurio di aggiungere altri mattoni alla loro casa. E invece dopo mesi di gossip, presunti tradimenti e la comparsa di una giovane ragazza bionda all’Olimpico, è arrivato uno scoop di Chi. Per tutto il giorno la notizia è stata questa:si separano: ladopo 17 anni. Una rottura annunciata da Dagospia. E alle 19 era atteso un comunicato ufficiale con l’annuncio consensuale e la richiesta di rispetto per la privacy. Prima dell’atteso comunicato (non ancora giunto, ndr) è arrivato un post su Instagram del settimanale Chi che ha annunciato la pubblicazione nel numero in ...