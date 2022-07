Europei femminili 2022 | L’Equipe celebra la Francia e stronca l’Italia | Gama da 2 in pagella

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il quotidiano francesehato il successo per 5-1 dellaai danni delnel match d’esordio degli. “Bleues d’artifice” si legge, con il quotidiano che prosegue “le francesi sono andate oltre ogni aspettativa, rifilando uno schiaffo storico ale inviando un messaggio forte e chiaro alla manifestazione“. Nessuna pietà nei confronti delle azzurre di Milena Bertolini, che non sono andate oltre il 4 in pagelle. Il voto più basso (2) è stato dato a Sara: “Difesa sommersa da tutte le parti, che ha fatto due regali in 12 minuti“. SportFace.

SkyTG24 : Calcio, Europei femminili: male l’Italia al debutto, perde 5-1 contro la Francia - RaiSport : ? UEFA Euro 2022 L'#Italia esce con le ossa rotte dal match d'esordio contro la #Francia, ma la qualificazione no… - sportmediaset : Crollo dell’Italia all’esordio, la Francia stravince 5-1 #WEURO2022 #Italia #Francia - sportface2016 : #Europeifemminili 2022 | #LEquipe celebra la #Francia: 'Schiaffo storico all'#Italia', #Gama da 2 in pagella - GobboSpartano : Troppe autocelebrazioni, troppi proclami, troppe interviste hanno creato aspettative superiori rispetto alla forza… -

