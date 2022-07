Draghi è salito al Quirinale per parlare con Mattarella: l’ultima del M5s fa traballare la maggioranza (Di lunedì 11 luglio 2022) Una volta esisteva il ‘fare politica’, una sorta di vera e propria ‘professione’ dove, accanto all’interesse del Paese, era affiancato anche una sorta di ‘codice civile’, che prevedeva senso dello Stato, senso di responsabilità e, non da ultimo, anche ‘spirito di sacrificio’. Virtù che la ‘politica moderna’, fatta ormai da imprenditori senza scrupoli, ‘tecnici dell’ultimora’, capitani di ventura, e da pochissime persone preparate, ha ormai sacrificato in virtù del sondaggio o del responso elettorale. Il M5s diserta la Camera: la ‘politica attuale’ da sempre più l’impressione di essere lontanissima dai problemi del Paese Così, in parte, non sorprende l’ultima presa di posizione messa in scena dal M5s alla Camera, che ha deciso di disertare il voto per il Dl Aiuti. E vero, sarebbe passato comunque, ma in un momento di grandissima crisi come questo, non è stata certo una ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) Una volta esisteva il ‘fare politica’, una sorta di vera e propria ‘professione’ dove, accanto all’interesse del Paese, era affiancato anche una sorta di ‘codice civile’, che prevedeva senso dello Stato, senso di responsabilità e, non da ultimo, anche ‘spirito di sacrificio’. Virtù che la ‘politica moderna’, fatta ormai da imprenditori senza scrupoli, ‘tecnici dell’ultimora’, capitani di ventura, e da pochissime persone preparate, ha ormai sacrificato in virtù del sondaggio o del responso elettorale. Il M5s diserta la Camera: la ‘politica attuale’ da sempre più l’impressione di essere lontanissima dai problemi del Paese Così, in parte, non sorprendepresa di posizione messa in scena dal M5s alla Camera, che ha deciso di disertare il voto per il Dl Aiuti. E vero, sarebbe passato comunque, ma in un momento di grandissima crisi come questo, non è stata certo una ...

