Dolce&Gabbana sfila in Sicilia e coinvolge le star (Di lunedì 11 luglio 2022) Lo show di Dolce&Gabbana in Sicilia è avvenuto anche al di fuori della passerella. La maison ha presentato l’Alta Moda a Siracusa coinvolgendo tantissime celebrità come Sharon Stone, Mariah Carey e Drew Barrymore. Dolce&Gabbana torna alle origini e impreziosisce la Sicilia con nuove collezioni d’Alta Moda e tantissime celebrità, che hanno raggiunto Siracusa indossando abiti colorati e luminosi della maison. La magia avviene anche oltre la passerella, dove il marchio celebra ancora una volta il Made in Sicily. E, per l’occasione, i due stilisti hanno coinvolto anche la figlia di Monica Bellucci, Deva Cassel, sempre più lanciata nel fashion system. Dolce&Gabbana. Crediti: InstagramLa sfilata di Alta Moda, che quest’anno celebra un decennio di attività, si è svolta in Piazza Duomo a Siracusa. Pittoresca ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 11 luglio 2022) Lo show di Dolce&Gabbana inè avvenuto anche al di fuori della passerella. La maison ha presentato l’Alta Moda a Siracusando tantissime celebrità come Sharon Stone, Mariah Carey e Drew Barrymore. Dolce&Gabbana torna alle origini e impreziosisce lacon nuove collezioni d’Alta Moda e tantissime celebrità, che hanno raggiunto Siracusa indossando abiti colorati e luminosi della maison. La magia avviene anche oltre la passerella, dove il marchio celebra ancora una volta il Made in Sicily. E, per l’occasione, i due stilisti hanno coinvolto anche la figlia di Monica Bellucci, Deva Cassel, sempre più lanciata nel fashion system. Dolce&Gabbana. Crediti: InstagramLata di Alta Moda, che quest’anno celebra un decennio di attività, si è svolta in Piazza Duomo a Siracusa. Pittoresca ...

