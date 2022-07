Crolla un ghiacciaio, turista filma la valanga che arriva fino a quando viene travolto dalla neve (video) (Di lunedì 11 luglio 2022) Ha ripreso la scena fino all’ultimo, con il suo telefonino. In questo incredibile video girato in Kirghizistan una parte di un ghiacciaio si è staccato vicino alla gola di Juuku ed ha provocato una valanga. Il crollo è avvenuto venerdì scorso al passo di Dzhuuku, che collega il bacino di Issyk-Kul con le sirti d’alta quota di Ara-Bel. Crolla il ghiacciaio, il turista fa le riprese… In quel momento c’era un gruppo di turisti stranieri sul pass: 9 cittadini britannici e un cittadino statunitense, oltre a un gruppo di accompagnamento di residenti locali. Secondo il ministero per le situazioni di emergenza, al momento sono partiti per la scena i dipendenti del dipartimento regionale di Jeti-Oguz del ministero per le situazioni di emergenza. A circa 100 km dal luogo. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022) Ha ripreso la scenaall’ultimo, con il suo telefonino. In questo incredibilegirato in Kirghizistan una parte di unsi è staccato vicino alla gola di Juuku ed ha provocato una. Il crollo è avvenuto venerdì scorso al passo di Dzhuuku, che collega il bacino di Issyk-Kul con le sirti d’alta quota di Ara-Bel.il, ilfa le riprese… In quel momento c’era un gruppo di turisti stranieri sul pass: 9 cittadini britannici e un cittadino statunitense, oltre a un gruppo di accompagnamento di residenti locali. Secondo il ministero per le situazioni di emergenza, al momento sono partiti per la scena i dipendenti del dipartimento regionale di Jeti-Oguz del ministero per le situazioni di emergenza. A circa 100 km dal luogo. ...

