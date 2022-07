COVID, il punto tra contagi e ricoveri in Irpinia (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNelle aree COVID dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 18 pazienti: 1 in terapia intensiva nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, 11 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 2 in Pediatria, 1 in Medicina Interna, 1 in Cardiologia, 1 in Chirurgia d’Urgenza e 1 in Ginecologia. Presso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 17 pazienti, positivi al COVID: 7 in Degenza ordinaria (Area COVID), 7 in Sub Intensiva (Area COVID), 2 in ortopedia e 1 in cardiologia. L’Azienda Sanitaria Locale comunica che su 747 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 251 persone: – 3, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 10, residenti nel comune di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNelle areedell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 18 pazienti: 1 in terapia intensiva nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, 11 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 2 in Pediatria, 1 in Medicina Interna, 1 in Cardiologia, 1 in Chirurgia d’Urgenza e 1 in Ginecologia. Presso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 17 pazienti, positivi al: 7 in Degenza ordinaria (Area), 7 in Sub Intensiva (Area), 2 in ortopedia e 1 in cardiologia. L’Azienda Sanitaria Locale comunica che su 747 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al251 persone: – 3, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 10, residenti nel comune di ...

Pubblicità

ladyonorato : Qui il Prof. Frajese sul punto: - anteprima24 : ** COVID, il punto tra contagi e ricoveri in Irpinia ** - razhartt : @anikeatable @LaGrevia Eh okay allora non capisco qual è il punto? I costi per un'attività post Covid e post guerra… - LisaPaoletti : @ElisaRossetto81 @RobertoBurioni Mettere insieme covid+ e covid- negli ospedali ad esempio è sbagliato dal punto d… - RadioCapital_fm : #COVID, a che punto siamo? Risponde a @ImmaBaccelliere e @RQuadrano l'infettivologo @ProfMBassetti. Ascolta il podc… -