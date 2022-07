Covid, De Luca avverte: “Verso controlli in aeroporto per i rientri ad agosto” (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia – La Campania potrebbe varare una ordinanza ad hoc per effettuare anche quest’anno controlli anti Covid in aeroporto per i turisti che tornano dall’estero: lo ha preannunciato oggi ad Ischia il governatore Vincenzo De Luca, nella conferenza stampa per l’ampliamento dell’ospedale Rizzoli. “Per il Covid vi chiediamo di essere molto prudenti” ha detto De Luca che poi ha continuato: “Ci aspettiamo per fine luglio di raggiungere il plataeu, la soglia di stabilizzazione dei contagi. ma siamo già preoccupati per quelli che torneranno in Italia dalle ferie trascorse all’estero. Probabilmente dovremo fare una ordinanza per obbligare a fare i controlli negli aeroporti a tutti quelli che tornano dall’estero a fine agosto, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia – La Campania potrebbe varare una ordinanza ad hoc per effettuare anche quest’annoantiinper i turisti che tornano dall’estero: lo ha preannunciato oggi ad Ischia il governatore Vincenzo De, nella conferenza stampa per l’ampliamento dell’ospedale Rizzoli. “Per ilvi chiediamo di essere molto prudenti” ha detto Deche poi ha continuato: “Ci aspettiamo per fine luglio di raggiungere il plataeu, la soglia di stabilizzazione dei contagi. ma siamo già preoccupati per quelli che torneranno in Italia dalle ferie trascorse all’estero. Probabilmente dovremo fare una ordinanza per obbligare a fare inegli aeroporti a tutti quelli che tornano dall’estero a fine, ...

