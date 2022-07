Covid, a settembre si tornerà a scuola con le mascherine? Il lavoro (non fatto) sulla ventilazione (Di lunedì 11 luglio 2022) Il ritorno a scuola sarà con le mascherine? Nonostante gli appelli degli scienziati, non esistono investimenti per la ventilazione, che si è dimostrata vincente per mitigare il rischio di contagio. Stati Uniti e Canada spendono oltre 30 euro a studente Leggi su corriere (Di lunedì 11 luglio 2022) Il ritorno asarà con le? Nonostante gli appelli degli scienziati, non esistono investimenti per la, che si è dimostrata vincente per mitigare il rischio di contagio. Stati Uniti e Canada spendono oltre 30 euro a studente

Pubblicità

LaStampa : Covid, via libera di Ema-Ecdc alla quarta dose per over 60 e fragili di ogni età. A settembre due vaccini aggiornati - MediasetTgcom24 : Covid, Aifa: 'I vaccini aggiornati in arrivo da settembre, saranno consigliati agli over 60'… - PMI_it : Vaccino Covid: approvata quarta dose per tutti gli over 60: Vaccino Covid: autorizzata la quarta dose per tutti gli… - UmbertoNew : #Covid passato (in soli 2 giorni e con n. 4 compresse di Brufen 400!!) Quarantena superata al 10° giorno benché neg… - AleksandraUkmar : RT @Corriere: Covid, a settembre si tornerà a scuola con le mascherine? Il lavoro (non fatto) sulla ventilazione -