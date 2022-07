Cosmary e il bacio sul palco del Battiti Live con un ex di Amici (VIDEO) (Di lunedì 11 luglio 2022) Il bacio di Cosmary a un ex di Amici Qualche giorno fa Cosmary Fasanelli ha annunciato sui social la fine della relazione con Alex Wyse. I due si sono conosciuti ad Amici e si sono promessi di aspettarsi fuori dal talent. Poco tempo dopo essersi ricongiunti, però, la storia d’amore è naufragata. Queste le parole L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 11 luglio 2022) Ildia un ex diQualche giorno faFasanelli ha annunciato sui social la fine della relazione con Alex Wyse. I due si sono conosciuti ade si sono promessi di aspettarsi fuori dal talent. Poco tempo dopo essersi ricongiunti, però, la storia d’amore è naufragata. Queste le parole L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

MartinaConte14 : RT @destructibless: No vabbè il bacio tra Cosmary e Tommaso n0vella2000 is currently crying shaking throwing up - AdrianaDandrea5 : RT @destructibless: No vabbè il bacio tra Cosmary e Tommaso n0vella2000 is currently crying shaking throwing up - la_marchi1 : RT @destructibless: No vabbè il bacio tra Cosmary e Tommaso n0vella2000 is currently crying shaking throwing up - xfaithishere : RT @destructibless: No vabbè il bacio tra Cosmary e Tommaso n0vella2000 is currently crying shaking throwing up - perfetta_cosi : RT @destructibless: No vabbè il bacio tra Cosmary e Tommaso n0vella2000 is currently crying shaking throwing up -